«Извинений мало»: Мэр Краснодара жестко отреагировал на долгую ликвидацию аварии

Фото: krd.ru.

В Краснодаре тысячи жителей остались без отопления из-за аварии на теплосетях. И это во время серьезной непогоды в краевом центре, где этой ночью ожидается снегопад и метель. Коммунальщики извинились за затягивание сроков с ремонтом коммуникаций для отопления

Глава Краснодара Евгений Первышов жестко отреагировал на долгую ликвидацию аварии.

- Я увидел извинения перед краснодарцами директора АО "Краснодартеплосеть", но этого мало, - прокомментировал мэр. - Нужно выполнить работу по возобновлению подачи теплоносителя в максимально короткие сроки.

Он напомнил, что 16 тысяч жителей с утра остаются без тепла в квартирах.

- Извинениями здесь ситуацию не исправить, - подчеркнул глава города.

Евгений Первышов дал поручение своему заместителю Андрею Дорошеву провести служебную проверку по данному факту.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре утром 12 февраля произошла крупная авария на теплосетях. Без отопления остались 238 многоквартирных домов и 27 социальных объектов. Из-за резкого понижения температуры, которое прогнозируется уже на завтра, мэр города поручил устранить повреждение и запитать дома за 6 часов.