Тысячи краснодарцев остались без отопления из-за аварии на теплосетях

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре утром 12 февраля произошла крупная авария на теплосетях. Без отопления остались 238 многоквартирных домов и 27 социальных объектов. Из-за резкого понижения температуры, которое прогнозируется уже на завтра, мэр города поручил устранить повреждение и запитать дома за 6 часов.

- Чтобы устранить порыв, от тепла и горячей воды отключат часть старого центра – в границах Суворова, Постовой, Горького и Кубанской Набережной. Впереди холода. Ставлю аварийным службам жёсткий срок - 6 часов на устранение, пока держится тёплая погода, - написал в своем Telegram-канале глава Краснодара Евгений Первышов.

Специалисты «Краснодартеплосеть» уже работают на месте порыва. Задействовано 30 человек и 11 единиц техники.

- Тепло в дома горожан должно вернуться уже вечером. Контролировать работы поручил департаменту городского хозяйства, - добавил Первышов.