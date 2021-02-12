В Краснодаре коммунальщики извинились за затягивание сроков с ремонтом коммуникаций для отопления

Фото мэрии Краснодара

Коммунальщики в Краснодаре продолжают устранять крупную аварию на теплосетях ,которая произошла утром 12 февраля. В результате без отопления и горячей воды остались 238 многоквартирных домов и 27 социальных объектов.

Порывы сетей оказались более значительными, чем предполагалось раньше. Поэтому сроки ремонта несколько затягиваются.

Сейчас рабочие ведут дренирование участка трубопровода. До этого было поручение мэра Краснодара устранить аварию к 18 часам. Но в связи с возникшими обстоятельствами, время устранения аварии увеличилось.

- Приношу свои извинения жителям города за причинённые неудобства. Все силы и средства брошены на устранение аварии. В максимально короткие сроки мы ее устраним. Ориентировочное время – к 22 часам,- сообщил генеральный директор АО «Краснодартеплосеть» Виталий Харченко:

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