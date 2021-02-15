Что прибило к берегу в районе новороссийского поселка Алексино - это вопрос не дает покоя многим пользователям. После того, как один из местных жителей поделился снимками и видео, снятыми на диком пляже, люди гадали - что плавает на поверхности воды.- Встретил неопознанныи плавающий объект, качающийся на волнах Черного моря, - написал автор ролика во время прогулки по дикому пляжу.Версий у горожан было масса - кто-то думал, что конструкция относится к очистным сооружениям, кто-то - к кораблям.«КП» - Кубань» позвонила члену экологического совета при губернаторе Кубани Вениамину Голубитченко, чтобы узнать - что прибило к берегу дикого пляжа Новороссийска.- Это конструкция, которую используют рыбоводческие хозяйства. Как правило, они необходимы для аквакультуры, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Вениамин Голубитченко.Конструкции, по словам эколога, плавающие, на них висят специальные подвесы, где и выращиваются рыба, ракообразные, моллюски.- Скорее всего, во время сильного шторма, который бушевал в море, ее оторвало с якорей и унесло. Но новой достопримечательностью она вряд ли станет. В ближайшее время владелец должен отбуксировать на место, где она располагалась ранее, и поставить на якоря, - добавляет «КП» - Кубань» Вениамин Голубитченко.Кроме того, эколог отметил, что никакой угрозы конструкция не представляет. А вот от капризов стихии можно пострадать, поэтому спасатели рекомендуют отслеживать штормовые предупреждения и не гулять по пляжу во время непогоды.Стоит сказать, беззаботность туристов ежегодно становится настоящей головной болью не только спасателей, но и врачей ближайших больниц. Поранить ногу об острые камни - полбеды, гораздо страшнее нарваться на неприятности от местной флоры и фауны. Чего и кого опасаться при купании на побережье.