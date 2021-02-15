Сильнейший в истории снегопад в Краснодаре: сугробы были почти с рост человека

Такого снегопада в Краснодаре не было давно. Фото: Евгения ХИЛЬКО

С самого утра город обрастает сугробами. Метель не прекращается ни на минуту - на улицах и дорогах белым-бело. И ситуация лишь усугубляется. Из-за метели Краснодар сковали сильнейшие пробки. Организациям рекомендовано перейти на дистанционный режим работы. Из-за непогоды даже закрыт аэропорт краевого центра.

За ночь выпало около 20 сантиметров снега, но это не предел. Фото: Евгения ХИЛЬКО

По прогнозам синоптиков, снег в Краснодаре не прекратится до конца дня. Правда, высота выпавших в кубанской столице сугробов к вечеру не побьет рекорд. За всю историю метеонаблюдений, как говорят синоптики, было несколько сильных снегопадов, последствия которых старожилы вспоминают до сих пор. Тогда сугробы были буквально с человеческий рост - детей на улицу тогда не выпускали.

Пока машины еще видны, но скоро их придется откапывать. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Согласно архивным данным, самые снежные зимы в кубанской столице зафиксированы в 1953 и 1954 годах. Высота снега достигала 97 сантиметров в пригородах Краснодара, 63 сантиметра - в самом городе. Аномальная снежная зима также была в 1987 году, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова. - В 2002 и 2004 годах в Краснодаре высота снега достигала 59 сантиметров. Нынешний снегопад не такой сильный - новый рекорд поставлен не будет.

КСТАТИ

Стоит сказать, что исторический минимум кубанская столица то же вряд ли поставит. Нынешний минус за окн