В июне 2019 года на курортном проспекте в Сочи произошло страшное ДТП. \\"БМВ\\" врезался в отбойник. Водитель погиб на месте, еще трое серьезно пострадали Однако не сам факт аварии грянул тогда, как гром среди ясного неба. На фото попал человек очень похожий на Сергея Цапка. Мужчина пытался оказывать пострадавшим первую помощь.На странное сходство обратили внимание жители станицы Кущевской, пострадавшие от рук банды цапков. О преступлениях в скромной кубанской станице стало известно в 2010 году, когда в доме местного фермера Аметова нашли сразу 12 трупов, включая и маленьких детей.Спустя четыре года, после многочисленных судов, Сергей Цапок - главарь банды скончался в камере СИЗО. Но его внезапная смерть, а затем спешная кремация тела зародила сомнения у местных. А вдруг бандит не умер тогда, а лишь подстроил свою кончину, чтобы избежать наказания?!Через 8 лет они заподозрили, что именно выживший Сергей Цапок попал тогда на фото в месте ДТП и обратились с этим в прокуратуру Сочи.- В сеть попала фотография, на которой зафиксирован человек, имеющий внешнее сходство с лидером кущевского ОПГ Сергеем Цапком. Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок. Если этот факт подтвердится, то можно будет утверждать о совершении целого ряда должностных преступлений. Просим провести проверку и установить достоверно личность человека, попавшего в кадр, - написали они письмо в ведомство.Однако уже спустя сутки правоохранители опознали в человеке, действительно, очень похожем на Сергея Цапка, беглого вора-рецидивиста Виталия Никифорова 1986 года рождения. Именно он, а не воскресший, как казалось, Цапок, так для себя некстати попал в кадр на месте аварии.Известно, что в поле зрения правоохранителей он попадает регулярно. Тогда в 2019 году его искали за кражу сотовых телефонов.Именно благодаря сходству с Цапком и шумихе в прессе его нашли и осудили.- В ноябре 2019 года был вынесен приговор Кореновским районным судом. Виталий Никифоров вместе с подельником обвинялся по нескольким эпизодам по статье \\"Кража\\", - сообщили \\"КП\\" - Кубань\\" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.Сейчас двойник кущевского главаря в третий раз уже отбывает наказание.