История о групповой оргии с несовершеннолетними прогремела в 2017 году на всю страну. Тогда школьники в одном из хуторов Усть-Лабинского района решили по-взрослому позабавиться в заброшенном доме. Трое 14-летних парней занялись оральным сексом с пятиклассницей. 11-летнюю девочку ребята пустили по кругу, а все происходящее записали на камеру мобильника.- Вы видели это видео? – шептались и хихикали школьники, пока одна из одноклассниц не настучала о том, что друзья крутили гениталиями перед лицом девочки, классному руководителю. А потом информация об обсуждаемом в школе ролике дошла и до директора. Но руководство учебного заведения не планировало выносить сор из избы, обошлись беседой с родителями.«Молчание ягнят» решила прервать местная жительница. Она посчитала, что приключениям» подростков нужно дать резонанс и рассказала обо всем СМИ. После обнародования истории подростки и попали под уголовную статью «Насильственные действия сексуального характера». Следователи, распутывая клубок историй с детскими утехами, выяснили, что девочку к разврату школьники склоняли не один раз.Стоит отметить, что тогда соседи вываливали ворох претензий корреспондентам «Комсомолки» больше к девочке. Они рассказывали, что школьница сама писала ребятам и предлагала «сделать им приятно». А когда история вылилась в массы, они притворилась жертвой. Но закон есть закон.Юным насильникам пришлось отсидеть в колонии для несовершеннолетних в Белореченском районе. Один пробыл в неволе год, другой полтора, а третий – почти три года. Сейчас все парни вышли на свободу.- Двое мальчишек уже больше года учатся в Ладожском многопрофильном техникуме на механиков. Третий вышел из колонии в конце прошлого года и тоже поступил на рабочую специальность только в Усть-Лабинский колледж. Все они активно участвуют в хуторских мероприятиях, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» местный житель.В целом, в хуторе говорят, что никто не вспоминает случившееся, и народ не будоражит.ТЕМ ВРЕМЕНЕМПострадавшая девочка до сих пор ходит в школу, с ней работает психолог. В этом году она заканчивает восьмой класс.- Учительским составом в школе создана максимально комфортная обстановка для продолжения учебного процесса. Классным руководителям поручено о каждом случае, где имеется даже малейшее подозрение о раннем вступлении подростков в половую жизнь, сообщать руководству школы и в комиссию по делам несовершеннолетних для проверки. Мне и всем педагогам очень неприятно, что эти события случились, тем более в нашей школе, которая считается одной из самых благополучных сельских учебных заведений в районе и крае. Это единственное такое происшествие и сейчас мы разрабатываем комплекс мер по недопущению аналогичных случаев. Со всеми учениками, в том числе и этой девочкой, ей уже 14-ть, работает психолог. Она находится в нормальном состоянии. Мы стараемся не вспоминать эту тему, - сообщила «КП» - Кубань» представитель школы Елена Лапшенова.С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬНа Кубани 14-летние школьники сняли групповую оргию с 11-летней девочкойВоскресенье, 17 сентября, у хуторских подростков началось заурядно. 14-летние Игорь, Егор, Саша и Миша, как обычно, собрались на окраине в заброшенном доме. Они здесь часто от нечего делать «заседали». Но детские разговоры на развалинах переросли в совсем недетские страсти (читайте далее)На Кубани после скандала с детской оргией в хуторе уволили начальника районоВ эту истории подтянули и социального педагога – ее тоже сняли с должности. А позже стало известно, что своего кресла лишилась и начальник управления образования Усть-Лабинского района (читайте далее)На Кубани трое 14-летних школьников за групповую оргию с 11-летней девочкой получили реальный срокСледствие длилось больше полугода. Школьникам вынесли обвинительные приговоры. Слушание дела проходило в закрытом режиме (читайте далее)