«Когда февраль, как господин, снимает белое пальто?»: скоро ли ждать тепла на Кубани

Краснодарский край впервые за десятки лет замело снегом на месяц вперед. Но и это не предел, говорят синоптики.- На следующие двое суток, 16-17 февраля будет по-прежнему облачно, - сообщает краснодарский Гидрометцентр. - Местами снова будет идти снег. А в отдельных районах Кубани - сильный снег. Ветер восточной четверти 5-10 м/с.В среду, 17 февраля, страстей добавит еще и сильный вечер.- Местами порывы будут достигать 12-17 м/с, - говорят метеорологи.К четвергу, 18 февраля, ветер стихнет. Но ночные морозы усилятся до -8…-13°, а в некоторых районах и до -16 градусов.Неспокойно будет на этой неделе и на Черноморском побережье.- Местами ожидается мокрый снег. В Туапсинском районе он будет налипать на провода и деревья. Будет скользко и снова ветренно до 25 м/с, - уточняют в краснодарском Гидромете.Непогода будет царствовать на Кубани вплоть до конца недели. И только в субботу, 20 февраля, покажется солнце. С этого момента температура начнет медленно, но верно ползти вверх.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСнег в Краснодаре 15 февраля 2021: фото, видеоМетель обрушилась на мегаполис ночью – снега в Краснодаре 15 февраля 2021 выпало более 20 см. Природная стихия парализовали движение транспорта на дорогах (подробнее).МЕЖДУ ТЕМПоследствия снегопада в Краснодаре 15 февраля 2021 года: город умер в пробкахЗа сутки в краевом центре выпало около 20 см снега – такой зимы не помнят даже старожилы мегаполиса (читайте далее)