Общество 15 февраля 2021 17:02

«Когда февраль, как господин, снимает белое пальто?»: скоро ли ждать тепла на Кубани

Краснодарский край впервые за десятки лет засыпало снегом на месяц вперед. За два дня перепад температур в Краснодаре составил более 20 градусов, и это не предел.