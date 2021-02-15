Как долго продлится снегопад в Краснодаре

Снегопад, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться еще долго. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Кубанскую столицу впервые за десятки лет замело так, что южными широтами и не пахнет. Краснодар стал похож на один из городов Сибири. Переехавшие в краевой центр жители даже шутят - количество переселенцев превысило коренное население, вот климат и подстраивается под них.

Тем временем метеорологам не до шуток - то, что творится за окном, по их словам, не предел. Дело в том, что ситуацию определяет холодный атмосферный фронт. Вытянувшись в широтном направлении, он сохранит в небе плотные облачные поля и вызовет снегопады, которые будут сильными. Более того, снежное ненастье будет продолжаться еще долго. В Краснодаре даже продлили штормовое предупреждение - действовать оно будет до 17 февраля включительно.

- Сильный снег шел всю ночь, не прекращается в течение дня, - говорит глава Краснодара Евгений Первышов. - Все это время на дорогах работают снегоуборочные машины и другая техника.

По словам мэра, уже сейчас техники для того, чтобы расчищать улиц от сильного снегопада, недостаточно - привлекли все машины, которые есть.

- Наш подрядчик по расчистке города от снега готов взять технику на субподряд, - добавляет Евгений Первышов - Со своей стороны, город обеспечит проживанием и горячим питанием, соответствующую оплату тоже гарантируем. Мы готовы выслушать и принять предложения в этом вопросе.

Звонки принимаются а по телефону: 8 (861) 218-99-18.

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Мэр Краснодара просит остаться дома

Глава города снова обратился к жителям, у которых есть машина. Водителям рекомендуют по возможности ограничить в ближайшие дни поездки по городу. Это облегчит работу снегоуборочным машинам.

- Ни в коем случае не выезжайте на летней резине, - предупредл Евгений Первышов. - Выбирайте общественный транспорт.

КСТАТИ

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