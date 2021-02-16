Такого не было 20 лет! Кубань завалило снегом

Кубань укрыло снежной шапкой. Фото: @sanya_eliseev83

В Краснодарском крае и в Адыгее выпало рекордное количество снега. Синоптики фиксируют двухмесячную норму осадков. А если учитывать, что снег на Кубани - явление крайне редкое, то и 20-летнюю норму.

- В последний раз подобные обильные осадки наблюдались в 2001-2004 годах, - говорят метеорологи.

По всему региону жители принялись измерять толщину снежного покрова

Более того, прекращаться снегопад не собирается в ближайшие дни. В мэрии Краснодара уже признали, что собственными ресурсами с таким количеством снега не справляются и попросили помощи техникой.

- 16-17 февраля будет по-прежнему облачно, - сообщает краснодарский Гидрометцентр. - Местами снова будет идти снег. А в отдельных районах Кубани - сильный снег. Ветер восточной четверти 5-10 м/с.

В среду, 17 февраля, страстей добавит еще и сильный вечер.

Фото: @sov.a_online

- Местами порывы будут достигать 12-17 м/с, - говорят метеорологи.

К четвергу, 18 февраля, ветер стихнет. Но ночные морозы усилятся до -8…-13°, а в некоторых районах и до -16 градусов.

В Сочи под снегом оказалась только что зацветшая мимоза. Фото: @love_sochi

Неспокойно будет на этой неделе и на Черноморском побережье.

- Местами ожидается мокрый снег. В Туапсинском районе он будет налипать на провода и деревья. Будет скользко и снова ветренно до 25 м/с, - уточняют в краснодарском Гидромете.

Фото: @sov.a_online

Непогода будет царствовать на Кубани вплоть до конца недели. И только в субботу, 20 февраля, покажется солнце. С этого момента температура начнет медленно, но верно ползти вверх.

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