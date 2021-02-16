Что известно о 31-летней Ярославе Болговой, которая исчезла вместе с иномаркой под Краснодаром и была найдена мертвой

Фото: vk.com/la_adygeya

31-летняя девушка как сквозь землю провалилась еще 17 ноября 2020 года. Тогда неожиданное исчезновение девушки поставило в тупик буквально всех: родных, добровольцев и правоохранителей.

17 ноября около 10 часов утра женщина вышла из квартиры в многоквартирном доме на улице Бжегокайской, что в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района. Известно, что жилище девушка снимала.

По данным следователей, большую часть дня женщина передвигалась по Адыгее и Краснодарскому краю на личном авто – Mitsubishi Lancer. Обычно вечером девушка возвращалась домой и сразу звонила родным, рассказывала, как прошел день, делилась проблемами и успехами. Но 17 ноября с 20:30 она просто перестала выходить на связь.

О том, где девушка могла находиться, никто из друзей не знал. В аккаунты в социальных сетях она не заходила. Оставались непонятными и мотивы поступка женщины.

К поискам девушки сразу же подключились волонтеры и и следователи.

- После рассмотрения материала о без вести пропавшей местной жительнице возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), - сообщают в СУ СК по Адыгее.

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» в Адыгее полагали, что девушка могла уехать в Саратовскую область. Но Ярославу искали и в Краснодарском крае и Адыгее.

- Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким – написали волонтеры на странице отряда «Лиза Алерт» в Адыгее.

По соображениям конфиденциальности, добровольцы не разглашают причины смерти и место, где нашли девушку.

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