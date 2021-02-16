В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Непогода в регионе еще не достигла своего пика. Метель продолжит кружить на Кубани, а морозы будут только усиливаться. Более того, в некоторых районах края температура опустится до -20-ти градусов, а в других ветер будет такой силы, что стоит опасаться за сохранность крыш на домах.Между тем, никаких ограничений из-за сильнейшего за 20 лет снегопада и надвигающего мороза пока не вводят для учеников краевых школ. Разбираемся, в каких случаях это возможно по уважительной причине.Оказывается, требования СанПина в каждом регионе страны свои. Так, на юге России, то есть в Краснодарском крае, температура воздуха на улице должна опуститься до -20 градусов, чтобы ведомства образования выпустили особый приказ об отмене занятий в школе.Однако, как показывает практика, учителя отнесутся с пониманием, если родители оставят в такую погоду ребенка дома.- У нас пока только сократили уроки сегодня, 16 февраля, - рассказала \\"КП\\" - Кубань\\" одна из родительниц. - До школы нам 10 минут идти, потому пока оставлять дома не будем.К слову, в соседней с Краснодарским крае Адыгее, ограничение для школьников уже ввели. С завтрашнего дня, 17 февраля, и до понедельника дети могут отложить портфели и остаться дома.