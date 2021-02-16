Житель Сочи до полусмерти избил бездомного, который залез в его машину погреться

За жизнь мужчины борются врачи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи горбольницы Сочи борются за жизнь бездомного мужчины, которого жестоко избили. Около четырех часов утра 11 февраля его привезли на скорой.

- Мужчину нашли на одной из улиц Сочи. Окровавленный он лежал и стонал, - сообщил "КП" - Кубань" источник в больнице.

При детальном осмотре медики диагностировали у него тяжелейшую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, как от ударов ногами.

Они сразу же сигнализировали о характере травм полицейским. А те установили личность несчастного.

- Это житель города Ногинска Москвовской области. В Сочи не зарегистрирован и не имеет постоянного места жительства, - пояснил "Комсомолке" источник в правоохранительных органах.

В тот же день полицейским удалось и найти того, кто избил бездомного мужчину.

- Он залез в машину к одному из местных жителей, чтобы погреться. Ночи сейчас на курорте очень холодные. И уснул. Проснулся, очевидно, от сильнейшего удара по голове, - рассказал источник "КП" - Кубань".

Действительно, в машине, где по всей видимости жестоко расправились с бездомным, нашлись и следы крови. Сам владелец машины не стал отпираться, что избил мужчину.

Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

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