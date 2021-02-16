На Кубани разыскивают отморозка, который напал на 101-летнего ветерана войны и украл последние полторы тысячи рублей

Алексею Михайловичу в сентябре 2020-го исполнился 101 год. Фото: Молодежный центр "Светофор".

В одном из частных домов в Кропоткине живет 101-летний известный ветеран Великой отечественной войны Алексей Михайлович Терехов. Он – один из тех героев, по чьей жизни прокатилась война, поглотила родных, близких, истерзала Родину, лишила счастливой судьбы в 22 года. Но солдат выстоял, все преодолел и победил! Он освобождал землю от фашистов, громил немцев, бился за своих товарищей, которые сложили головы в неравном бою.

На фронт Алексей Михайлович ушел, когда ему было 22 года. Фото: 1418museum.ru

К пожилому мужчине часто приходят местные волонтеры, которые помогают ему навести порядок в доме и во дворе. Среди гостей бывают и соседи. Но в тот злополучный день герой боевых действий был один. Этим воспользовался отморозок, который устроил дерзкое ограбление. Незнакомец втерся в доверие к ветерану, прошел в его дом. А затем напал на немощного мужчину.

К ветерану часто приходят волонтеры. Фото: Молодежный центр "Светофор".

- Он разорвал карманы куртки, которые были на ветеране, схватил деньги и бросился в бега, выпрыгнув через окно, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в правоохранительных органах. – В общей сложности, было похищено 1450 рублей. Это все сбережения, которые были у пожилого мужчины.

ВАЖНО!

Грабителя объявили в розыск. ОМВД России по Кавказскому району ищет мужчину славянской внешности. На вид ему 30-40 лет, его рост 170-175 сантиметров, был в очках. В момент нападения на нем были вязанная шапка темного цвета, темная куртка, синие джинсы и темная обувь.

Неизвестного подозревают в грабеже. Всех, кто знает о его местонахождении, просят сообщить по телефону: 02.

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