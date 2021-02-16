Задушила, расчленила и пыталась сжечь: Почему женщине, убившей 9-летнего племянника, дали мягкий срок

В суде женщина раскаялась. Фото: Краснодарского краевого суда.

Что было в голове 26-летней Олесе К. в тот момент, когда она душила своего 9-летнего племянника, понять сложно. Объяснить откуда в молодой матери, которая воспитывает трех маленьких детей, столько жестокости, правоохранителям удается с трудом. Мотив громкого преступления – громкая музыка. Женщина просила выключить мальчика портативные колонки, боялась, что шум разбудит ее крошек-близнецов, которые спали. Подросток на ее требование, похоже, не отреагировал, за что поплатился жизнью.

То, как многодетная мама избавлялась от тела ребенка, записано на камеру. Во время оперативной съемки женщина с худенькими руками, которые закованы в наручники, поэтапно и хладнокровно описывает все, что делала в тот день.

- Я схватила его подмышки и потащила в ванную, там все и сделала, - говорит Олеся.

Позднее страшные подробности озвучат в прокуратуре Краснодарского края.

- Ножом она расчленила тело ребенка на 25 частей. Затем она пыталась сжечь их в печи. Несгоревшие останки она бросила в 50-литровый бидон, - говорят в надзорном ведомстве. - Сверху женщина засыпала хлорной известью, в течение года подходила и добавляла смесь еще, чтобы никто не догадался, где может находиться ребенок.

«Страшную тайну» в своем сарае многодетная мама хранила год. Правоохранители, как оказалось, с первого дня подозревали в убийстве именно эту женщину. Родственница - последняя, кто видел мальчика, через ее дом школьник ходил рыбачить в тот день. Но прямых доказательств не было. К тому же Олеся активно участвовала в поисках. Более того, вместе с мамой ходила к гадалкам, успокаивала ее, поддерживала. Детектор лжи проходила - говорили, что она чиста.

Обвиняемая сама показала, что находится в ее сарае. Фото: кадр из видео СК России.

Но в итоге попалась самым нелепым образом. Она проговорилась одной из своих знакомых во время застолья. Та, говорят, испугалась и рассказала все родным, те, в свою очередь, и передали следователям.

Во время следственных действий женщина вела себя спокойно. Фото: кадр из видео СК России.

- Мы подозревали кого угодно, но только не ее. Она ведь худенькая. А, чтобы убить, да еще и потом ножом резать, сил много надо, - говорит «КП» - Кубань» знакомая семьи Ирина. – Думали изначально, что действовала она не одна. Или, что еще хуже, покрывала другого человека.

Но во время расследования выяснилось, что убийство Олеся совершала в одиночку. Это доказано было и в суде.

- Женщину приговорили к 13 годам, - сказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год.

Правда, по словам тех, кто следил за ходом разбирательств, приговор слишком мягок.

- Пожизненное наказание в России женщины не получают, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском краевом суде. - Однако в данном случае судом было назначено максимальное в рамках закона наказание. У женщины на иждивении находится трое маленьких детей, ранее не было судимостей. Кроме того, она признала свою вину, раскаялась в суде, просила прощения у потерпевшей стороны и не требовала снисхождения. Все это стало смягчающими обстоятельствами.

Несмотря на то, что приговор в законную силу еще не вступил, Олеся К. не собирается его обжаловать.

КСТАТИ

Версия: Тетя, обвиняемая в убийстве 9-летнего племянника, может кого-то покрывать

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