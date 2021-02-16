«Как можно поднять руку на святое?»: Вениамин Кондратьев отреагировал на ограбление 101-летнего ветерана

Алексей Михайлович в момент нападения был дома один. Фото: Молодежный центр "Светофор".

Это преступление случилось в Кропоткине. Неизвестный ограбил 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Михайловича Терехова. Мужчина напал на пожилого человека в его собственном доме. По некоторым данным, он умело втерся к нему в доверие, а пенсионер сам открыл ему дверь, не заподозрив ничего странного.

Уже в комнате отморозок начал рвать карманы на куртке ветерана. По всей видимости, нападавший рассчитывал украсть несколько десятков тысяч рублей у пожилого человека. Но ему удалось найти лишь 1450 рублей. Это все сбережения, которые были у ветерана на тот момент.

После нападения незнакомец бросился в бега. Его объявили в розыск, но пока отыскать отморозка не удалось.

Известно, что Вениамин Кондратьев отреагировал на случившееся после публикации в «Комсомолке».

- Переговорил с нашими правоохранительными органами. Этому делу уделят особое внимание, - сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев. - Уверен, что грабитель будет найден и наказан по всей строгости закона.

Пока идет расследование, глава региона поручил администрации района помочь пострадавшему Алексею Михайловичу.

- На фронт Терехов ушел еще молодым парнем, воевал за Родину, за наше будущее, - сказал Вениамин Кондратьев. - Не укладывается в голове, как можно поднять руку на самое святое — на наших ветеранов.

ВАЖНО!

ОМВД России по Кавказскому району ищет мужчину славянской внешности. На вид ему 30-40 лет, его рост 170-175 сантиметров, был в очках. В момент нападения на нем были вязанная шапка темного цвета, темная куртка, синие джинсы и темная обувь.

Неизвестного подозревают в грабеже. Всех, кто знает о его местонахождении, просят сообщить по телефону: 02.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На Кубани разыскивают отморозка, который напал на 101-летнего ветерана войны и украл последние полторы тысячи рублей

Грабитель разорвал карман куртки и забрал все, что оставалось у немощного мужчины. Помочь ему было просто некому - пенсионер был один (читайте далее)