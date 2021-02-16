Умерла известный сочинский фотограф Наталья Маслова

Наталья Маслова

В Сочи ушла из жизни известный фотограф Наталья Маслова. Она открыла в городе свою фотошколу, которая быстро стала одной из самых лучших, затем появилась фотостудия «Белая Дача».

- Она скончалась от коронавируса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» друзья Натальи Масловой.

Она считала, что главное в жизни – саморазвитие, в людях - доброта и честность. Необыкновенно открытая и жизнерадостная, Наталья Маслова заражала всех вокруг оптимизмом и вдохновением. Любимая цитата фотографа: «Воображение - это особая форма храбрости».

Наталья Маслова

- Как художник рисует портрет, так и фотограф в процессе съемки рисует человека - с его характером, чертами, привычками, и неповторимой красотой, - считала она.

К фотографии Наталья Маслова пришла не сразу. Училась на режиссера, пела рок, работала моделью. Но так сложилось, что именно фотография стала ее призванием, профессией и любимым делом. Она была мастером модельной и fashion сьемки, специализировалась на семейных и детских фото, мужском и женском портрете.

У нее был яркий собственный стиль. Ее фотографии – это целый мир. Среди учеников Масловой – фотокорреспонденты федеральных изданий.

- Мне нравиться сам процесс съемки, - говорила Наталья. - Это какая-то другая реальность, в которую попадают оба - фотограф и модель. И в этой реальности есть возможность увидеть себя с совершенно другой стороны!

Она привыкла мужественно переносить все невзгоды. 20 лет Наталья боролась с тяжелой болезнью суставов. В 2016 году на некоторое время ей пришлось сеть в инвалидное кресло, хорошо, что помогла операция, деньги на которую в Сочи собирали всем миром, проводили арт марафон «Мы вместе». Тогда в интервью фотохудожник советовала всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию не отчаиваться и верить в себя.

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