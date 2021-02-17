Что известно о судьбе 30-летнего Ивана Предместина, мать которого нашла виновников его исчезновения под Анапой

Иван Предместин Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

30-летний Иван Предместин из Ставропольского края приехал в Анапу по туристической путевке вместе с друзьями. 19 августа 2018 года он отправился в станицу Благовещенскую на Бугазскую косу, взял с друзьями несколько досок для серфинга в аренду и поплыл.

Из разговора сотрудников спасательных служб, документов, опубликованных на странице Ивана в соцсети, понятно, что в море на досках они оказались втроем вместе с Ольгой Демидовой, Ярославом Порублевым. Когда начался шторм, они поняли, что самостоятельно добраться до берега не смогут и позвали на помощь. Благо, рядом дрейфовала лодка с кайтистами. Их тренер и решился доплыть до терпящих бедствие людей. Но по какой-то причине взял на борт только Ольгу Демидову, а парни остались в бедственном положении в воде.

- Иван и Ярослав, якобы сказали, что доплывут сами. Но позже выжившие рассказывали, что тренер потребовал с них денег за транспортировку, - рассказывает Наталья, мать пропавшего парня. Она требовала проверить этот факт. Но получила отказ в возбуждении уголовного дела.

Неизвестно почему, но поисковая операция в том месте, где в последний раз видели Ивана живым, началась только спустя два часа. Еще позже в море вышли катера, но никаких следов пропавшего парня они не нашли.

- Он не умел кататься на сапсерфе, но ему почему-то дали эту доску. Почему-то спасателям выжившие друзья сообщили о его исчезновении слишком поздно, - обращается Наталья со страницы Ивана. - Мы писали об этом жалобу в правоохранительные органы. Но среди тех. кто ответил по закону за пропажу моего сына в море - предприниматели, сдавшие доски в аренду без элементарных правил безопасности. Их наказали на 234 часа обязательных работ. Это все!

К слову, тело пропавшего парня так и не нашли.

- В базе данных имеется генетический код Ивана Предместина. А его поиски продолжаются, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Но мать парня - Наталья нашла могилу неизвестного мужчины, похороненного в августе 2018 года и попросила следственные органы об эксгумации. Она уверена, что в ней может находиться тело ее сына.

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