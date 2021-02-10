Что известно о судьбе 32-летней Ксении Литвиновой, которая пропала во время поездки на Blablacar из Петербурга в Туапсе

32-летнюю Ксению Литвинову начали искать только спустя почти месяц. В конце января прошлого года ее родня и друзья в далекой Амурской области начали бить тревогу. Ксюша давно не выходит на связь!Только позже выяснилось, что в новогоднюю ночь молодая женщина отправилась из Петербурга в Туапсе (транзитом через Краснодар) на попутной машине сервиса Blablacar. В последний раз она отзвонилась подруге, с которой разговаривала по нескольку раз на дню, 2 января (по амурскому времени), сказав, что до кубанской столицы осталось каких-то пару часов. Но водитель и попутчики утверждали, что Ксения вышла, не доехав до Краснодара чуть больше 400 километров.К поискам подключились добровольцы. Но, по всей видимости, время сыграло в этой ситуации дурную шутку. Никаких следов Ксении в городке Каминск-Шахтинском Ростовской области им найти не удалось.- Что она там могла делать в этом Каменск-Шахтинском?! - рассуждают в недоумении подруги пропавшей женщины в Амурской области. - Этого пункта в ее маршруте не было.ТУАПСЕДействительно, за последние полгода Ксения Литвинова из небольшого городка Белогорск, что почти на самой китайской границе, поездила. В Туапсе она поселилась в сентябре прошлого года, то есть всего за четыре месяца до своего исчезновения.- Она ушла от мужа (или он от нее — неважно), с которым прожили вместе 15 лет и поехала с новым парнем Владимиром на Юг, - рассказывает подруга Ксении Анна. - Я узнала об этом ее решении только, когда они в поезде уже ехали. Родня что ли какая-то у этого Володи в Туапсе жила.При этом в Белогорске у нее остался пятилетний сынок и...собственная квартира. Леня - с папой, квартиру — сдала. На новую жизнь у самого Черного моря у Ксюши были свои планы.- Собиралась обжиться, а затем уже забрать сына в Туапсе, - продолжает Анна. - Но все оказалось совсем не так, как она планировала.Володя, который должен был стать надеждой и опорой в этой новой реальности, сбежал от Ксении после первой же ссоры.- Она жаловалась, что ни на звонки не отвечает, ничего, - говорит подруга. - И она осталась в Туапсе совершенно одна.Ксения подселилась на курорте в один из гостевых домов на Приморской. Хозяйка его Светлана согласилась, чтобы Ксения и вовсе не платила за жилье и еду, но помогала ей содержать дом для туристов.- Зарплата там была что-то около 500 рублей в день у нее. Но не каждый день она работала. Ксюша должна была убирать номера, готовить...Ну все, что полагается. И с нее не удерживали за питание и проживание.Но такой быт Ксении вскоре наскучил. Денег все время не было. Концы с концами удавалось свести только благодаря аренде белогорской квартиры. Кстати, именно тот факт, что она впервые не забрала плату за квартиру, и заставил знакомых и соседей в Амурской области бить тревогу.ПЕТЕРБУРГ- Она собиралась часть тех 10 тысяч за квартиру отдавать сыну. Но, видимо, пока не могла. В последнее время Ксения все время плакала и хотела к ребенку вернуться в Белогорск, но денег на билет не было, - продолжает Анна.Тогда Ксения предприняла еще одну попытку поменять свою жизнь, познакомившись с неким Сергеем из Петербурга. Он отдыхал в Туапсе и жил в гостевом доме на Приморской.- Она рассказала, что этот ее новый знакомый обещал с работой там ей помочь и с жильем, - поясняет Анна.Правда, уже после исчезновения Ксюши, выяснилось, что хозяйке и работодательнице она сказала, что едет на Новый год в Белогорск.- Я дала ей свой синий чемодан с колесиками, - говорит Светлана корреспонденту «КП» - Кубань». - Она сказала, что к сыну едет......Но Питер Ксюшу и вовсе разочаровал.- Сергей устроил ее на ледовый каток работать. А жила она в хостеле каком-то, - рассказывает Анна. - Но в один из вечеров хозяин пьяный хостела прогнал ее. Тогда она и решила возвращаться в Туапсе.В полиции выяснили, что она купила билет на поезд. Но через несколько минут вернула его в кассу.РОСТОВ? КРАСНОДАР?- Почему она передумала тогда ехать на поезде, непонятно. Может, действительно, кто-то ее там ждал в этой Ростовской области?! - гадают родные и друзья. - В этом Каменск-Шахтинском.Тогда зачем ближайшей подруге в пути на Blablacar Ксения сказала, что впереди — Краснодар?!- Более того, она меня убедила, что едет в Краснодар в однокласснице своей. Но мы нашли ее после исчезновения Ксюши. Они с ней уже четыре года не общаются совсем, - продолжает Анна.В итоге в гостевом доме в Туапсе, Ксения так и не появилась. Но выяснилось, что был там человек, который после ее пропажи повел себя странно. Некий сосед — Андрей.- Не знаем, имеет ли это какое-то значение. Но этот Андрей ухлестывал за ней. Она говорила, что не может от него отделаться. После того как Ксюша исчезла, в гостевой дом приходила полиция, опрашивали этого Андрея и он сказал, что Ксения просила встретить ее в Ростове.В ночь с 1 на 2 января 2020 года, когда по идее Ксения должна уже была вернуться в Туапсе, хозяйка мини-гостиницы кого-то у своего дома видела, женщину и мужчину. Но в дом эта пара не вошла, а села в лихо припаркованную машину и скрылась за поворотом.Кстати, за этим Андреем в городе ходит нехорошая слава.После этого инцидента постоялец и вовсе пропал, собрав с собой все свои вещи.Проверяла ли полиция это возможное связующее звено с историей исчезновения Ксении, непонятно. Только правоохранители по-прежнему говорят о том, что поисковые мероприятия продолжаются. Несмотря на то что их неэффективность уже не вызывает сомнений у родственников.- С мамой Ксюши у правоохранителей была некоторое время переписка. Возбуждали уголовное дело по статье \\"Убийство\\". Но дальнейшее нам неизвестно, - рассказала подруга Ксении в Белогорске.К слову, на сайте следственного управления СК РФ по Ростовской области граждан просят оказать содействие в расследовании уголовного дела.- 31 декабря 2019 года она вышла из автомашины на автодороге г. Каменска- Шахтинского Ростовской области. В этот же день, ее видели у торгового центра «Мега», расположенного в г. Аксае Ростовской области, в х. Нижнеподпольный Аксайского района Ростовской области, а затем она звонила по мобильной связи подруге, проживающей в Амурской области, поясняя, что направляется на автомобиле в г. Туапсе, до которого осталось ехать не более двух часов. Однако до г. Туапсе последняя не доехала и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Приметы: на вид 30-35 лет, рост 150 см, среднего телосложения, лицо овальное бледное, тип лица европейский, волосы темные прямые, немного ниже уровня плеч, глаза карие, нос средний прямой. Была одета: куртка серого цвета до колен, кофта с рисунком в полоску, джинсы светло-синего цвета, - уточняют на сайте ведомства.Всех, кто что-либо видел или знает о местонахождении Ксении Литвиновой просят обращаться по телефонам 8-928-605-29-29; 8-863-210-23-48, или органы полиции по телефонам: 02; 8-(86350)-7-10-04, 8-961-326-37-88; 8-918-553-63-11