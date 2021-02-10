Происшествия 10 февраля 2021 12:33

Что известно о судьбе 32-летней Ксении Литвиновой, которая пропала во время поездки на Blablacar из Петербурга в Туапсе

Молодая женщина звонила подруге из ростовского города Каменск-Шахтинский, а потом исчезла