Крупный пожар сегодня бушует на строительных складах на улице Конечной в Краснодаре. Общая площадь возгорания составляет порядка 1000 квадратных метров. Полыхает так, что столбы дыма видны даже в соседней республике Адыгея.- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 15:13. Спустя семь минут на место возгорания прибыл первое подразделение спасателей, – сказали КП – Кубань в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Когда спасатели прибыли на место пожара, площадь возгорания составляла 700 кв.м, горели два ангары. Однако из-за урагана, который бушует в Краснодаре уже второй день, площадь возгорания быстро увеличилось до 1000 кв.м.Сейчас на месте работает 14 единиц техники. Ситуация уже находится на особом контроле Главного управления МЧС России по региону. От РСЧС привлечено 108 человек и 34 единицы техники, от МЧС России - 77 человек личного состава, 26 единиц техники.- Огнем охвачено 3 ангара. В одном из них частично обрушилась кровля – на площади 100 кв.м. По предварительной информации, внутри складов находится ламинат и ДСП. Погибших и пострадавших нет, – говорят в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Осложняют борьбу с огнем высокая плотность застройки на месте ЧП, сильное задымление и листы металлического профиля. Ими были обшиты ангары.- Решается вопрос о привлечении пожарного поезда, прокладки магистральной линии, – добавляют в ГУ МЧС России по Краснодарскому краюПожар на площади 1000 кв.м. был локализован в 16:33. Сейчас спасатели исследуют складские помещения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Краснодаре горят три склада площадью около 1000 квадратных метровНа месте работают пожарные расчеты, тушение пожара затруднено высокой плотностью застройки района вокруг (читайте также).