Подробности пожара в приюте «Кошкин дом» в Краснодаре

Фото: @koshkin_dom_krasnodar

В краевом центре сгорел приют «Кошкин дом». Огонь уничтожил все: клетки, стиральную машину, душевую кабину, водонагреватели, холодильник, микроволновку, другие бытовые приборы и вещи. Теперь больше 100 кошек и три собаки вынуждены ютиться на мизерной площади.

- Забор уничтожен, сгорело практически всё, - рассказали в приюте. – Самое страшное, что огонь повредил трубы, теперь вода есть только на улице.

Фото: @koshkin_dom_krasnodar

Информация о пожаре в приюте на улице Ленина поступила спасателям в 00:30. Прибыв на место, огнеборцы установили, что, что горят две смежные хозяйственные постройки. Пламя охватило площадь - 70 квадратных метров.

Фото: @koshkin_dom_krasnodar

- Возгорание удалось ликвидировать в 01:03, на месте работали 14 человек и 4 единицы спецтехники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы уточнила, что в огне никто не пострадал: ни люди, ни животные.

- Спасибо всем за помощь, она сейчас действительно очень необходима, - заключили в приюте.

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В Краснодаре произошел пожар в приюте для животных «Кошкин дом»

В краевом центре произошел пожар в приюте «Кошкин дом». Огонь уничтожил все: клетки, стиральную машину, душевую кабину, водонагреватели, холодильник, микроволновку, другие бытовые приборы и вещи. Теперь больше 100 кошек и три собаки вынуждены ютиться на мизерной площади (читать далее)