В «скорую» Туапсинского района накануне позвонил встревоженный мужчина и рассказал, что его 72-летнему соседу стало плохо.- Он задыхается, приезжайте скорее, пожалуйста, - попросил селянин, после чего продиктовал адрес.Диспетчер, принимая вызов, сразу же назначила бригаду, которая выдвинулась на место. Ехать нужно было в садовое общество, оно расположено неподалеку от поселка Новомихайловского. Но только сельская тропка была полностью заметена снегом. Сюда снегоуборочная техника никогда и не приезжала. Так как лопаты в «скорой» не предусмотрены, водитель пробуксовал несколько метров по снежной каше и выехал назад на трассу. А 48-летний фельдшер Иван Шеляка решил идти по сугробам пешком – пациент не может ждать.- Шел к больному примерно около двух километров, где-то полчаса. Торопился, но местность очень сложная. Сначала топал быстро вниз с бугра, затем поднимался на крутой подъем в гору. Дорога была заметена по щиколотку. Но на подходе ко дворам снега было уже по колено. Хорошо, что у меня масса тела большая, здесь придавил, там разгорнул ногой и прошел, - с улыбкой рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» фельдшер Иван Николаевич.Медик все время, которое был в пути, держал связь с пациентом – говорил с ним по мобильнику. И двор также нашел с его помощью.- В дачном хозяйстве всего три дома, номеров нет. Я когда подходил, по телефону спросил у больного: «Собаки у вас лают?». Он сказал «да». Двор почистить ему было некому, пришлось пробираться через барханы. Заранее сказал мне: «Подойдешь, пни дверь посильнее, она откроется», - так и сделал, - вспоминает Иван Шеляка.Фельдшер осмотрел мужчину и увидел подозрение на отек легких. Нужен был кислородный баллон. Его из машины «скорой помощи» пришлось доставлять спасателям.- Я когда зашел в дом, сразу почувствовал запах гари. Помещение отапливалось печкой, весь дым шел в комнату. Пришлось быстро открывать окна, поставил капельницу, через время подоспели спасатели с кислородным баллоном. Им тоже пришлось несколько сотен метров идти пешком и нести баллон на носилках, - рассказал «КП» - Кубань» Шеляка.Совместными усилиями пожилого пациента благополучно доставили в Новомихайловскую больницу. Там он поблагодарил спасителей за проделанную работу.Иван Николаевич Шеляка отметил, что за 22 года, которые он работает в медицинской сфере, ему впервые пришлось столкнуться с такими препятствиями по пути к пациенту.С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬНа Кубани фельдшер два километра шел к больному через заснеженное полеМедик пробирался через сугробы пешком, потому что машина «скорой» застряла в сугробах, а пациенту требовалась неотлагательная помощи (читайте далее)