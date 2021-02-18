Звонок диспетчеру \\"скорой помощи\\" поступил в Туапсинском районе. Нужно было срочно ехать на вызов в садовое общество неподалеку с поселком Новомихайловским. Мужчина рассказал, что его 72-летнему соседу стало плохо, он задыхается. Медики сели в машину и дали по газам, но добраться до адреса оказалось непросто. Авто застряло в сильных снежных переметах в двух километрах от дома пациента. Тогда фельдшер решил не терять время и пройти оставшийся путь пешком через заснеженные поля.- Фельдшер Иван Шеляка пошел к больному пешком, это примерно два километра пути. Он дошел до указанного дома, осмотрел мужчину и увидел подозрение на отек легких. Сразу же созвонился и сообщил, что срочно необходим кислородный баллон, он в машине «скорой». На помощь пришлось вызывать спасателей, - рассказала старший диспетчер скорой помощи Светлана Величко «Туапсинским вестям».Медикам помогли спасатели из ВДЦ «Орленок». Пока фельдшер добирался к адресу, они вытащили машину «скорой», а затем доставили кислородный баллон к дому больного.- Спасатели оказали огромную помощь в снегопад. Они помогли довезти мужчину до машины \\"скорой помощи\\", которая не могла ехать по сугробам. И больного оперативно доставили в Новомихайловскую больницу, - добавили в медучреждении.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСнег в Краснодарском крае: сколько продлится и когда прекратится«КП» – Кубань» узнала, сколько продлится и когда прекратится Снег в Краснодарском крае. Сейчас метель проверяет на прочность Сочи. За последние сутки на курорте выпала месячная норма осадков (читайте далее)Самыми заснеженными стали пять районов КубаниСиноптик рассказала, где сугробы в Краснодарском крае за три дня непрекращающейся метели оказались выше всего. 17 февраля снегопад продолжится, в одном из районов ввели режим ЧС (читайте далее)