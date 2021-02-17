Самыми заснеженными стали четыре района Кубани

Февраль бьет все рекорды по снегу

На Краснодарский край за три дня вывалилась среднемесячная норма осадков. Снег не дает отдохнуть коммунальщикам и экстренным службам: дороги в городах и районах чистят в круглосуточном режиме, вдоль трасс развернули пункты обогрева. Сугробы местами выросли по пояс. Синоптики говорят, что больше всего намело в предгорных районах края.

- Самыми заснеженными оказались четыре района Кубани. Высота сугробов в Апшеронском районе (здесь ввели режим ЧС – авт.) достигла 100 см, в поселке Горном Туапсинского района снежный покров поднялся до 75 см, в Белореченском районе засыпало до 70 см, в Горячем Ключе выпало 65 см осадков, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» главный синоптик региона Светлана Попова.

Стоит отметить, что также в число самых заснеженных районов Кубани вошел и Сочи, но здесь сильнее всего засыпало горный кластер.

Прошедшей ночью температура воздуха в Краснодарском крае понизилась до -11 градусов, в ближайшие дни также прогнозируются сильные морозы. 17 февраля снег ожидается целый день. 18 числа – без осадков, в 19-го снова ожидается налипание снежинок.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в регионе усилится ветер. Особенно это коснется Новороссийска, там порывы до 33 м/с будут сбивать с ног. В МЧС предупредили о медленном обледенение судов и причалов.

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