В Апшеронском районе введен режим ЧС из-за снегопадов

Фото ГУ МЧС по краю

Из-за сильных снегопадов и снежных заносов на дорогах в Апшеронском районе Кубани 16 февраля в связи введен режим ЧС, сообщают районные власти.

В районе действует оперативный штаб под руководством И.о. главы муниципалитета Александра Курганова. Дорожники, а также экстренные и коммунальные службы круглосуточно работают в режиме повышенной готовности.

- В оперативном порядке в штаб поступает информация о состоянии дорог на территории населенных пунктов района. В кратчайшие сроки будут приниматься все возможные меры по предупреждению и ликвидации возможных заторов», - сообщает администрация района.

Как ранее сообщала «Комсомолка», на Кубани продолжают разворачивать мобильные пункты обогрева. Они располагаются рядом с основными автотрассами. Каждый такой пункт может вместить до 30 человек.

В ближайшие дни на Кубани местами ожидаются сильные снегопады и усиление морозов до минус 20 градусов.

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А вот к чему горожане привыкают с проблемами, так это к морозам. На трассах региона, а также в центре Краснодара поставили обогреваемые палатки. (читать далее)