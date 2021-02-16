На дорогах Кубани продолжают разворачивать мобильные пункты обогрева

Фото ГУ МЧС по краю

На Кубани в связи с морозами и мощными снегопадами продолжают разворачивать пункты обогрева на автотрассах. Всего их планируется развернуть 14.

Один из них уже развернут на федеральной автодороге М-4 «Дон», в районе Молдавановского перевала на границе Горячеключевского и Туапсинского районов. Палатка мобильного пункта обогрева рассчитана на 30 человек.

В районе установки мобильного пункта обогрева МЧС России движение автобусов и легковых автомобилей осуществляется в штатном режиме, ограничение движения установлено только для грузовиков.

Второй МПО находится на федеральной автотрассе М-4 «Дон» , между Новороссийском и поселком Кабардинка.

- Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует при выезде за пределы населенных пунктов иметь в автомобиле теплые вещи и питание. Без необходимости не следует выезжать на личном автотранспорте,- говорится в сообщении ГУ МЧС по краю.

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В частности, УГИБДД по краю сообщило о возобновлении движение по Молдовановскому перевалу в Туапсинском районе.(читать далее)

Губернатор Кубани попросил жителей региона подключиться к уборке снега на улицах городов

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