На Кубани вновь открыто движение грузовиков на Молдовановском перевале

Фото УГИБДД по краю

На Кубани начали понемногу открывать движение на ранее закрытых из-за снегопада автотрассах.

В частности, УГИБДД по краю сообщило о возобновлении движение по Молдовановскому перевалу в Туапсинском районе.

- Открыли движение на Молдовановском перевале,- сообщает ведомство.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Туапсинском районе 16 февраля ограничили движение грузового транспорта на двух участках федеральных дорог – для большегрузов было закрыто движение на перевалах Молдовановский и Дедеркой.

О возобновлении движения на перевале Дедеркой пока не сообщается.

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