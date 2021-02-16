На Кубани вновь открыто движение грузовиков на Молдовановском перевале

Фото УГИБДД по краю
На Кубани начали понемногу открывать движение на ранее закрытых из-за снегопада автотрассах.
В частности, УГИБДД по краю сообщило о возобновлении движение по Молдовановскому перевалу в Туапсинском районе.
- Открыли движение на Молдовановском перевале,- сообщает ведомство.
Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Туапсинском районе 16 февраля ограничили движение грузового транспорта на двух участках федеральных дорог – для большегрузов было закрыто движение на перевалах Молдовановский и Дедеркой.
О возобновлении движения на перевале Дедеркой пока не сообщается.
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