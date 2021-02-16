В Туапсинском районе из-за снегопада ограничили движение на перевалах Молдовановский и Дедеркой

Фото пресс-службы ГИБДД РФ по краю

В Туапсинском районе 16 февраля ограничили движение грузового транспорта на двух участках федеральных дорог – для большегрузов закрыто движение на перевалах Молдовановский и Дедеркой.

- Госавтоинспекцией введены ограничения движения грузового транспорта. На дорогах дежурят 14 инспекторов ДПС. Инспекторы также обследуют дороги на гололед и координируют снегоуборочную технику. Организуется горячее питание, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на трассах Краснодарского края разворачивают подвижные пункты обогрева из-за снегопада. Первую палатку МЧС на 30 мест разбили на федеральной автодороге «М4 Дон» в Горячеключевском районе, как раз неподалеку от Туапсинского района. Для обогрева задействовано еще и кафе «Старый замок» на выезде из Горячего Ключа.