Губернатор Кубани попросил жителей региона подключиться к уборке снега на улицах городов

Фото администрации КК

В ближайшие дни на Кубани продолжатся снегопады, а также ожидается усиление морозов, местами до минус 20. Кроме того, синоптики обещают метель и снижение видимости на дорогах.

Сейчас дороги в крае расчищают около 470 спецмашин. Для уборки снега на улицах городов и районов привлечено более 1700 единиц техники.

Несмотря на круглосуточную работу коммунальщиков, жалобы от людей продолжают поступать.

Наибольшее число обращений Центр управления регионом зафиксировал от жителей Краснодара, Апшеронска, Усть-Лабинска, Новороссийска и Анапы.

Как считает глава региона,, на местах нужно создать штабы для координации работы коммунальщиков и дорожных организаций под руководством глав районов. В первую очередь, нужно расчищать подъездные пути к социальным объектам, остановкам, дороги, по которым ходит общественный транспорт,

- Для расчистки частного сектора, дворов привлекайте ТОСы. Также прошу жителей подключиться к этой работе. Надо мобилизоваться. Все вместе мы должны обеспечить нормальную жизнедеятельность края и безопасность людей.,- отметил губернатор Вениамин Кондратьев входе заседания регионального оперштаба.

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