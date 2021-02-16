Вениамин Кондратьев об очистке улиц после снегопада: «Дороги, где живут чиновники, не должны быть в приоритете»

Фото: "Советская Адыгея"

Власти Краснодарского края обсудили на оперштабе готовность устранять последствия снегопада в регионе.

- Не дороги, где живут чиновники, должны быть в приоритете сейчас, - цитирует главу региона Вениамина Кондратьева тг-канал Красная, 35. - Сейчас главное — обеспечить расчистку основных магистралей, дорог к социально значимым объектам, остановкам. Также должна быть отлажена работа общественного транспорта, так как многие жители оставили свои машины дома.

Напомним, на Краснодарский край обрушилась небывалая непогода. В последний раз столько снега выпадало в далеком 2001 году.

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