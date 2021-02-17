Краснодарский край третий день продолжает засыпать снегом

18 февраля погода устроит передышку, а 19-го снова пойдет снег Фото: Галина КОПЫЛОВА

Кубань третий день заметает снегом. Февраль уже установил рекорд. Средняя высота сугробов в регионе – полметра, - такого не было 60 лет. Метель ожидается и сегодня, 17 февраля. Снежинки, по прогнозу, будут сыпаться целый день.

- В Краснодаре 17 февраля ожидается снег. Температура днем будет держаться на отметках от -4 до -6 градусов. В крае местами сильный снег и метель. Дневные температуры опустятся до -7 градусов. 18 февраля небольшой снег, преимущественно без осадков. 19 февраля снова ожидается налипание снежинок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в регионе ожидается усиление ветра. Особенно это коснется Новороссийска, там порывы будут сбивать с ног - до 33 м/с. В МЧС предупредили о медленном обледенение судов и причалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Будут ли учиться школьники в Краснодарском крае из-за непогоды: уже три муниципалитета перешли на дистанционку

«КП» – Кубань» выяснила, будут ли учиться школьники в Краснодарском крае из-за непогоды. Аномальные холода и снегопад продержатся в регионе минимум до конца недели (читайте далее)

Последствия снегопада в Краснодаре 16 февраля 2021 года: стихия проверяет регион на прочность

«КП» собрала последствия снегопада в Краснодаре 16 февраля 2021 года. Уже вторые сутки краевой центр борется с последствиями урагана и метели, а автолюбители отмечают день жестянщика (читайте далее)