Февраль установил на Кубани снежный рекорд. Последний месяц зимы принес в Краснодарский край рекордные осадки, превышающие в несколько раз многолетние нормы, средняя высота снега в регионе – до полуметра.По метеоданным, в краевом центре выпало свыше четверти метра снега, в Белореченске – 0,7 метра. Столь снежные зимы в регионе отмечались достаточно давно, примерно 60 лет назад, в середине ХХ века.- Много снега – много хлеба, - вспоминают пословицу коренные кубанцы.Но самые рекордные снегопады выдались на юге края – в горном кластере Сочи. В Красной Поляне сейчас каждую ночь выпадает 30-40 сантиметров снега. По информации метеослужбы курорта Красная Поляна, на Роза Пик, на высоте 2323 метров над уровнем моря высота снежного покрова уже превысила три метра.Тем временем в Сочи продлено штормовое предупреждение из-за снегопада.По прогнозам синоптиков сильные осадки пройдут в предгорной и горной зоне города-курорта до середины дня 17 февраля.В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада. По прогнозам синоптиков сильные осадки пройдут в предгорной и горной зоне города-курорта.- Обильные снегопады ожидаются ночью и утором 17 февраля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. – В горном кластере Сочи объявлено штормовое предупреждение.Напомним, что в Сочи оперативный штаб был создан 12 февраля. С 13 по 16 февраля разных районах города было зафиксировано налипание мокрого снега на провода. Вследствие сильного ветра, упало 16 деревьев.В целом на курорте к ликвидации последствий ухудшения погодных условий готовы 1193 человека и 427 единиц техники.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ предгорьях Сочи вновь ожидается мощный снегопадСиноптики передали уточненный прогноз, согласно которому в предгорных и горных районах курорта в первой половине дня 17 февраля ожидается очередной мощный снегопад и сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях (подробности)Последствия снегопада в Краснодаре 16 февраля 2021 года: стихия проверяет регион на прочностьУже несколько дней в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. В краевой столице оно продлится до конца 17 февраля. Порывы ветра в мегаполисе достигают 15 метров в секунду. Они сопровождаются мощнейшим снегопадом, который не прекращается уже вторые сутки (продолжение)ВАЖНОАэропорт Краснодара из-за снегопада ограничил прием и выпуск рейсов до утраАэропорт Краснодара из-за снегопада ограничил прием и выпуск рейсов до 7:00. По прогнозам синоптиков, обильные осадки ожидаются в районе воздушной гавани в течение всей ночи на 17 февраля (читать далее)