Аэропорт Краснодара из-за снегопада ограничил прием и выпуск рейсов до утра

Фото: пресс-службы аэропорта

Аэропорт Краснодара из-за снегопада ограничил прием и выпуск рейсов до 7:00. По прогнозам синоптиков, обильные осадки ожидаются в районе воздушной гавани в течение всей ночи на 17 февраля.

- С пассажирами работают представители авиакомпаний, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар. - Разместить иногородних пассажиров планируется в гостиницах.

На данный момент отменено 15 рейсов, задержано на прилет в краевой центр - 17.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работа аэропорта Краснодар в снегопад 16 февраля 2021 года: когда откроют и сколько ждать вылета

Из-за метели воздушная гавань Краснодара уже второй день работает с перебоями. Самолеты садятся и вылетают с задержками по несколько часов. Стабилизировать ситуацию мешают погодные условия. Они ухудшаются с каждой минутой (продолжение)

Аэропорт Краснодара 16 февраля снова закрыли из-за метели, задержано 19 рейсов

Снегопад в регионе продолжается. Аэропорт находится почти в центре циклона. Рабочие активно расчищают взлетную полосу и поливают самолеты противоледными средствами (подробности)