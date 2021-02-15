В предгорьях Сочи вновь ожидается мощный снегопад

Фото мэрии Сочи

Синоптики передали уточненный прогноз, согласно которому в предгорных и горных районах курорта до конца дня 15 февраля, а также в течение 16 и 17 февраля ожидается очередной мощный снегопад и сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

На побережье курорта снега пока нет.

- В предгорьях и горах пройдет мокрый снег и снег, местами сильный. Ухудшение видимости в осадках 500-1000м. На дорогах местами гололедица,- сообщает мэрия Сочи.

Местным жителям и туристам власти советуют не выходить в горы в этот период, а также не выезжать на автомобилях без зимней резины.

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