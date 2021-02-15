Мэрия Краснодара: Ростовское шоссе мы расчистили, но не все

Ростовское шоссе

Краснодар продолжает засыпать снегом. Он начал падать ночью, 15 февраля, и идет до сих пор. Синоптики говорят, что всю неделю город будет в снежном плену. А тем временем краснодарцы жалуются на то, что улицы не чистят от снега.

- Ехал по Ростовскому шоссе, не увидел ни одной снегоуборочной техники, - пожаловался сайту «КП»-Кубань» Илья Шевелев. Он написал нам в Инстаграм. – Сама трасса – в снегу, ехать невозможно.

Ростовское шоссе 15 февраля 2021

Другой водитель, представившийся Александром, сообщил, что стоял в 11 часов дня в пробке на Ростовском шоссе из-за того, что дорога вся в каше из снега.

В мэрии Краснодара «КП»-Кубань» прокомментировали ситуацию:

- Участок дороги, находящийся в муниципальной собственности - до транспортной развязки в районе Красной Площади, полностью расчищен, - сообщили в администрации Краснодара. - С утра спецтехника расчистила и обработала его уже четыре раза. Остальной участок Ростовского шоссе является дорогой регионального значения. За ее расчистку отвечает краевой Минтранс. Тем временем аэропорт Краснодара остановил работу из-за снегопада. Рейсы задерживают.

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