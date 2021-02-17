«Страшный циклон»: В Сочи продлено штормовое предупреждение из-за снегопада

Обильные снегопады ожидаются ночью и утором 17 февраля Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада. По прогнозам синоптиков сильные осадки пройдут в предгорной и горной зоне города-курорта.

- Обильные снегопады ожидаются ночью и утором 17 февраля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. – В горном кластере Сочи объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, что в Сочи оперативный штаб был создан 12 февраля. С 13 по 16 февраля разных районах города было зафиксировано налипание мокрого снега на провода. Вследствие сильного ветра, упало 16 деревьев.

В целом на курорте к ликвидации последствий ухудшения погодных условий готовы 1193 человека и 427 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В предгорьях Сочи вновь ожидается мощный снегопад

Синоптики передали уточненный прогноз, согласно которому в предгорных и горных районах курорта в первой половине дня 17 февраля ожидается очередной мощный снегопад и сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях (подробности)