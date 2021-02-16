В Новороссийске ожидается мощный ураган и обледенение

Фото мэрии Новороссийска

Мэрия Новороссийска 16 февраля распространила экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в городе. Ожидается ураганный ветер и метель.

- По данным гидрометеобюро, в Новороссийске сегодня, 16 февраля, в период с 15.00 до 17.00 часов и до конца суток , а также в течение суток 17 февраля ожидаются северо-восточный ветер скоростью до 28-33 м/с, снег, метель, медленное обледенение судов и причалов,- говорится в сообщении администрации города.

Синоптики также предупреждают, что высота волны во время шторма составит от 1,3 до 2 метров.

В Новороссийске также будет довольно холодно. Температура воздуха ночью и утром -6…-8 градусов мороза, днем минус 3-5.

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