На трассах Кубани развернули более 200 пунктов обогрева

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани третьи сутки идет снег, в некоторых районах выпало до 75 сантиметров осадков. Выше всего сугробы выросли в Туапсинском, Белореченском районах, в Сочи и Горячем Ключе. В Апшеронском районе действуют режим повышенной готовности.

В ночь на 17 февраля температура воздуха в Краснодарском крае понизилась до -11 градусов. На проблемных участках трасс и в местах с затрудненным движением развернуто 216 пунктов обогрева.

- В Краснодарском крае вдоль дорог развернуты пункты обогрева, они продолжат работать, потому регион продолжит засыпать до конца дня. В передвижных и стационарных объектах, где водители могут переждать непогоду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Трассы региона продолжают расчищать от снега и посыпать реагентами. Сейчас на региональных дорогах работает почти 500 спецмашин - это комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, тракторы, погрузчики, бульдозеры.

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