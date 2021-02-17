Пункты обогрева в Краснодарском крае открыты вдоль автомобильных дорог. В основном, они развернуты на проблемных участках трасс и в местах с затрудненным движением.На трассах региона продолжают разворачивают подвижные пункты обогрева из-за снегопада. Первую палатку МЧС на 30 мест разбили на федеральной автодороге «М4 Дон» в Горячеключевском районе.- От Горячеключевского пожарно-спасательного гарнизона в пункте обогрева дежурят автомобиль ЗИЛ-131 и снегоболотоход, а также 15 человек личного состава, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.В районе Молдавановского перевала, палатка мобильного пункта обогрева рассчитана на 30 человек. На месте работают сотрудники Горячеключевского пожарно-спасательного гарнизона 9 пожарно-спасательного отряда - 15 человек личного состава и 2 единицы техники, в том числе снегоболотоход.Другой мобильный пункт обогрева расположен на федеральной автодороге М-4 «Дон» на участке 1516-1534 км между Новороссийском и поселком Кабардинка. На месте работает личный состав Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона два пожарно-спасательного отряда.Также пункт обогрева развернут на Сухумском шоссе. Он обеспечивает работу обогрева шести человек. Здесь задействованы 2 единицы техники - автобус АГ-16 и аварийно-спасательный автомобиль.Еще один пункт обогрева находится на 160 км федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» возле Армавира. Здесь установлена палатка и две полевые кухни.Мобильный пункт обогрева на 120-м километре трассы Джубга-Лазаревское, организован местным пожарно-спасательным гарнизоном 10-го отряда ФПС ГПС. На месте работают три единицы техники и семь сотрудников МЧС России. На трассе находится автоцистерна, а также микроавтобус, в котором для водителей созданы условия для обогрева и приема горячей пищей. На данный момент движение по автотрассе в месте размещения мобильного пункта обогрева свободно.Снегопад в Лазаревском районе Сочи продолжается. Все силы и средства брошены на расчистку автомагистралей. Ситуация находится под контролем специалистов дорожных служб и администрации Лазаревского внутригородского района.Всего на Кубани подготовили 216 пунктов обогрева вдоль автомобильных дорог. При необходимости их разместят на проблемных участках трасс.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Краснодарском крае из-за снега разворачивают пункт обогрева в районе Горячего КлючаДля обогрева задействовано еще и кафе «Старый замок» недалеко от Горячего Ключа. Стоит отметить, что на дороге ограничено движение большегрузных автомобилей. Автобусы и легковые автомобили движутся в обычном режиме. При ухудшении ситуации с погодой пункты обогрева будут разворачивать в других районах края (подробности)МЧС запустило пункты обогрева на трассах КубаниСегодня Кубань накрыла мощная метель. Сильнейший снегопад сегодня обрушился на Краснодарский край и Республику Адыгею. Столбики термометров стремительно поползли вниз.По прогнозам метеорологов, температура в регионе упадет в среднем на 12-15 градусов. Во многих районах Кубани столбики термометров уже показывают минусовые значения. Ночью морозы только усилятся (читать далее)КСТАТИМобильный пункт обогрева для водителей появился и на трассе в СочиМобильный пункт обогрева для водителей появился 16 февраля и на трассе в Сочи. Об этом сообщают городские власти. В связи с ухудшающими погодными условиями в Лазаревском районе силами МЧС развернули мобильный пункт обогрева для водителей, на 120-м километре Джубга Сочи (продолжение)