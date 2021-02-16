На Кубани подготовили 216 пунктов обогрева вдоль автомобильных дорог

Фото администрации КК

Более 200 мобильных пунктов обогрева подготовлено к использованию на Кубани в связи с мощными снегопадами и морозами.

Власти края из-за непогоды просят жителей не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости.

– Учитывая метеопрогноз на ближайшие дни, необходимо организовать дежурство спецтехники для ликвидации возможных заторов на дорогах, особенно в районе перевалов. Кроме того, прошу глав районов еще раз проверить готовность пунктов обогрева, в том числе мобильных, – отметил первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

По прогнозу синоптиков в ближайшие дни в регионе снегопад продолжится. Местами возможны морозы до 20 градусов с сильным ветром и метелью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школы в Горячем Ключе из-за снегопадов переведены на дистанционный режим работы

Школы в Горячем Ключе временно переводятся на дистанционный режим обучения. Как считает мэр города Александр Кильганкин, это необходимо сделать из-за обильных снегопадов.(читать далее)