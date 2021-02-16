Школы в Горячем Ключе из-за снегопадов переведены на дистанционный режим работы

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Школы в Горячем Ключе временно переводятся на дистанционный режим обучения. Как считает мэр города Александр Кильганкин, это необходимо сделать из-за обильных снегопадов.

- Учитывая обстановку, приняли решение о переводе школьников на временный дистанционный режим обучения. Сегодня вторая смена будет сокращена. Соответствующие документы уже в работе. Информация до родителей и учеников будет доведена администрациями школ, пишет мэр Горячего Ключа в своем Инстаграм.

Как ранее сообщала «Комсомолка», режим ЧС из-за небывалых снегопадов и мороза введен в Апшеронском районе Кубани. В муниципалитете работает оперативный штаб, координирующий действия коммунальщиков по расчистке автотрасс и улиц.

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