Из-за сильнейшего снегопада на Кубани поезда идут с опозданием

Из-за снегопады есть перебои в графике движения поездов

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение по метели и снегопаду. На регион выпало уже больше месячной нормы осадков за прошедшие трое суток непогоды. Из-за этого есть перебои в работе аэропортов, с опозданием курсируют поезда.

- На участке пути "Горячий Ключ – Туапсе" произошел сбой графика движения составов, - сообщается на сайте перевозчика.

Уже задержаны поезда №821 Краснодар – Адлер на 1 час 36 минут, №103 Москва – Адлер на 1 час 34 минуты, №802 Адлер – Краснодар на 1 час 31 минуту, №6918 Туапсе – Горячий Ключ на 1 час 30 минут, №6015 Краснодар – Туапсе на 34 минуты, №815 Краснодар – Роза Хутор на 32 минуты.

- Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы восстановить график движения поездов, - уточняют в РЖД и приносят извинения за доставленные неудобства.

Напомним, в ближайшие дни на Кубани продолжатся снегопады, а также ожидается усиление морозов, местами до минус 20. Кроме того, синоптики обещают метель и снижение видимости на дорогах.

Сейчас дороги в крае расчищают около 470 спецмашин. Для уборки снега на улицах городов и районов привлечено более 1700 единиц техники. Власти региона обратились к жителям с просьбой принять участие в расчистки дворов и придомовых территорий.

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