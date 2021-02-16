Мобильный пункт обогрева для водителей появился и на трассе в Сочи

Фото мэрии Сочи

Мобильный пункт обогрева для водителей появился 16 февраля и на трассе в Сочи. Об этом сообщают городские власти.

- В связи с ухудшающими погодными условиями в Лазаревском районе силами МЧС развернули мобильный пункт обогрева для водителей, на 120-м километре Джубга Сочи,- говорится в сообщении мэрии курорта.

Сильные снегопады идут в горных районах Сочи, на побережье плюсовая температура и снега пока нет, но синоптики не исключают ухудшения погодных условий, с похолоданием и снегопадами в прибрежных районах.

Как ранее сообщала «Комсомолка», для развертывания в крае подготовлено более 200 мобильных пунктов обогрева. В ближайшие дни в регионе ожидаются морозы до минус 20 и сильный ветер.

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В районе действует оперативный штаб под руководством И.о. главы муниципалитета Александра Курганова. Дорожники, а также экстренные и коммунальные службы круглосуточно работают в режиме повышенной готовности.(читать далее)