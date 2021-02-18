Как 40-летняя жительница Братска Иркутской области Галина Головина оказалась в Новороссийске, не знает никто. Ее подобрали на улице в состоянии крайнего истощения и отвезли в местную больницу. Там женщину обследовали, назначили поддерживающую терапию.- После этого ее к нам привезли. Они же не могут держать человека в больнице бесконечно, - рассказывает \\"КП\\" - Кубань\\" Анна Мухтарова. Несколько лет назад она организовала фонд \\"Агенты добра\\", сняла дом для всех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. - В паспорте было указано ее имя, место прописки. Но как случилось так, что в 40 лет Галя попала в такую ситуацию, мы не знали.Впрочем, вскоре после того, как Анна рассказала о новой подопечной, ей посыпались многочисленные сообщения от однокурсников и одноклассников Гали. Женщина с двумя высшими образованиями и со знанием сразу шести и иностранных языков замужем и имеет сына-подростка. Но никто из родни не спешит ее забирать.- Галя, наверное, сама должна была быть достойным родителем, так скажу, - рассказала \\"Комсомолке\\" ее одноклассница и соседка. - Все началось со злоупотребления алкоголем. - Любовь родни нужно заслужить. Маме ее 72 года, она тоже еле ходит. А сестра, видимо, не хочет иметь с ней дел.К слову, пока из родни отозвалась только двоюродная сестра Галины.- Она перечислила 3 тысячи рублей на памперсы. В остальном, ее уже обещали забрать в реабилитационный центр в Москву. И это то, чего мы для нее хотели. Молодая и красивая женщина должна жить дальше, - говорит Анна Мухтарова.Сама Анна мечтает, что в Новороссийске найдется меценат, который поможет ей организовать такой дом добра, где люди смогут спасаться от семейного насилия и прочих проблем.- Такой центр нашему городу просто необходим, - говорит она.Если вы хотите оказать помощь людям, попавшим, как Галина Головина, в сложную жизненную ситуацию, то можете перечислить любую сумму на указанные реквизиты.Р/счет: 407038 1033 000000 1901 Кор/счет: 301018101 00000000 602 Полное наименование банка: КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК БИК: 040349602 Наименование платежа: Пожертвование на уставную деятельностьЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМаленькие люди с большими сердцами: На Кубани ищут детей, несколько часов на морозе укрывавших щенка своими курткамиСобаку спасли и пристраивают в семью [фото, видео, аудио]