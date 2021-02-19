Весны ждать рано: синоптики рассказали, каким будет начало марта в Краснодарском крае

Фото: Влад КОМЯКОВ

Обычно, чтобы покататься на сноуборде или лыжах в Сочи, приходится ехать в горы. Сейчас это вовсе необязательно! Осадки в курортной столице были такие сильные, что был установлен рекорд. Последний месяц зимы принес в субтропиках рекордные осадки, превышающие в несколько раз многолетние нормы, средняя высота снега – до полуметра. Чего говорить про другие районы края, где снег сыпет с конца прошлой недели.

Причиной снегопадов стала циклоническая депрессия над Черным морем. Из-за постоянных вторжений холодного воздуха в ее области то и дело возникают фронтальные волны. Они-то и заставляют небо засыпать Краснодарский край.

Но больше всего жителей Кубани интересует, какая погода будет в начале марта. По долгосрочному прогнозу, на который метеорологи просят не опираться на 100%, в начале нового месяца ожидается сред