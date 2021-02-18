В ночь на 18 февраля Сочи накрыл залповый снегопад. Непогода продолжает испытывать курорт на прочность и готовность к ударам снежной стихии. Городской оперативный штаб администрации контролирует все работы: устраняются последствия ночного снегопада в Сочи 18 февраля 2021.Все ресурсные организации работают слаженно. Основной удар стихии минувшей ночью пришелся на Хостинский и Центральный районы.- Во всех четырёх районах курорта для ликвидации последствий снегопадов привлечены все силы и средства муниципалитета, - сообщил глава города Алексей Копайгородский. – Первые на очереди - социальные объекты.По его словам, на расчистку улично-дорожной сети вышли 94 единицы спецтехники техники, 174 человека, а также специалисты и техника регионального подразделения МЧС России, аварийно-спасательной службы «Кубань-Спас», муниципальной службы спасения Сочи.Накануне вечером после продолжительных снежных осадков произошёл оползень в Хостинском районе по улице Ломоносовской. Ночью на месте приехали руководители района и вице-мэры. Участок огородили, угрозы населению нет. На дороге организовано реверсивное движение. Как только погода наладится, начнутся восстановительные работы.По состоянию на 8:00 в Лазаревском районе затруднен проезд в горные села пункты - Тихоновка, Верхнее Буу, Разбитый Котел, Верхнее Лоо, Атарбеково. Туда уже направлена техника, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.За ночь была полностью восстановлена подача электроэнергии потребителям Лазаревского района. Энергетики продолжают работу по заявкам бытовых потребителей по линиям распределительной сети в Адлерском районе. В ликвидации последствий погодной стихии были задействованы 121 человек в составе 37 бригад, а также 37 единиц спецтехники.Поездка для многих утром в четверг становится настоящим подвигом – нужно преодолеть сугробы или совладать с заносами на дорогах. Те, кто до сих пор не \\"переобулся\\", на улицу даже не суются.То ли осторожничают, то ли обращение мэра на них подействовало. Автомобилистов попросили сегодня вообще воздержаться от поездок на личных машинах или пересесть на общественный транспорт.Движение на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок затруднено, есть сбои в расписании, движение на нескольких маршрутах осуществляется не до конечных остановок.Снегопад продолжается во всех районах Сочи. По прогнозам синоптиков, такая погодная ситуация сохранится на курорте до полудня.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сочи оползень разрушил дорогу на улице ЛомоносовскойВ Сочи сползла дорога на улице Ломоносовской. Обрушение грунта произошло в Хостинском районе курорта, происшествие спровоцировали сильные осадки, которые идут здесь уде несколько дней: дождь и мокрый снег. Обрушение грунта произошло вдоль технологической, тупиковой дороги (подробности)В Сочи объявили штормовое предупреждение по налипанию снега 18 февраляВ Сочи распространили штормовое предупреждение. На курорте в ближайшее время ожидают метель. В течение дня 18 февраля в прибрежной зоне Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях (подробности)