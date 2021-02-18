В Сочи объявили штормовое предупреждение по налипанию снега 18 февраля

Снег ожидается до конца дня

В Сочи распространили штормовое предупреждение. На курорте в ближайшее время ожидают метель.

- В течение дня 18 февраля в прибрежной зоне Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели рекомендуют быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач и не оставлять автомобили под деревьями. В случае ЧС нужно звонить по номеру «01», с мобильного – «101».

Ранее "Комсомолка" сообщала о последствиях трехдневного снегопада, сейчас на курорте затруднен подъезд транспорта, а в одном из районов на дорогу сошел оползень.