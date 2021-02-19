Кадры, на которые случайно попала детская операция спасения собаки, облетели всю страну. Ученики из обычной школы №9 Крымска шли на уроки, когда заметили на дороге замерзающего щенка. Нормальный хозяин в такую погоду собаку на улицу не выгонит! Вот и дети подумали, что без их участия пес просто замерзнет.- Он дрожал весь, и мы решили хоть немного его согреть, - рассказывает «Комсомолке» Катя Тонких.Судя по кадрам уличной видеокамеры (к счастью, она была установлена на доме волонтера приюта для животных), на посту у замерзающего щенка сменилось с десяток ребят. А пятиклашки Катя, Рома и Костя довели свое доброе дело до конца.- Наш волонтер, на чьем доме как раз установлена камера, увидел, что один из мальчиков раздет. И это его обеспокоило. Вышел из дома, подошел к ребятам и тогда уже заметил собаку, - рассказывают «Комсомолке» в крымском приюте для животных «Про добро».Вместе с детьми Мэри (так назвали щенка) привезли в ветлечебницу. Ее обследовали и накормили.- Сейчас пес находится у нас на передержке. Мы ищем ему хозяев, столь же заботливых, как и эти ребята. Нам пишут о своем желании забрать Мэри из Москвы, из Питера. Но мы все тщательно проверяем, - говорят защитники животных.К слову, медиагруппа «КП» - Кубань» готовится номинировать ребят на премию «Настоящие люди».- Мы считаем, что каждый подобный поступок достоин внимания и поощрения, поэтому решили организовать значимую премию для значимых людей, - пояснил директор краснодарского филиала ИД «Комсомольская правда» Дмитрий Михеев.