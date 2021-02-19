На Кубани спасатели вытащили из сугроба собаку с переломанной лапой

Фото: "Кубань-СПАС"

В поселке Южном Белореченского района Кубани местные нашли в сугробе пса. Он лежал в снегу и не мог встать на лапы, так как одна из них была поломана. Собака дрожала от холода и даже жалобно скулила.

Пес лежал в снежной яме. Фото: "Кубань-СПАС"

Люди вызвали специалистов «Кубань-СПАСа».

Спасатели приехали за собакой на машине. Фото: "Кубань-СПАС"

- Пса наши спасатели обнаружили в снежной яме, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС». - Из-за перелома задней лапы и глубокого снега передвигаться самостоятельно он не мог. Спасатели погрузили собаку на носилки, накрыли брезентом, накормили и отнесли к служебному автомобилю.

Собаку вытащили из снега и положили на носилки. Фото: "Кубань-СПАС"

В машине пес вел себя спокойно, даже пытался выглянуть в окно. Собаку отвезли в ветклинику.

Перед тем, как доставить пса в клинику, его покормили. Фото: "Кубань-СПАС"

- А пока везли, один из спасателей дежурной смены через соцсети отыскал хозяйку пса, - говорят в «Кубань-СПАС». - Его доставили к ветврачу, вскоре туда прибыла и хозяйка.

Пса доставили в клинику. Фото: "Кубань-СПАС"

Как оказалось, собаку хозяйка потеряла три дня назад. Пес выбежал за ворот и не вернулся. Она искала его, даже расклеивали везде объявления. А тут пса откопали спасатели из ямы в снегу.

И нашлась его хозяйка. Фото: "Кубань-СПАС"

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