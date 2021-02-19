Что известно о судьбе 46-летней Нины Барбашовой, которую смыло волной во время шторма в Сочи вместе с собакой

Нина Барбашова Фото: Личный Архив

46-летняя Нина Барбашова в час ночи 14 февраля гуляла вместе со своей сестрой и собакой по берегу Черного моря на пляже "Чайка" в Сочи. В какой-то момент они с сестрой разминулись, и Нина отправилась с собакой по волнорезу.

- Она все время была в поле моего зрения, но в какой-то момент пропала из виду, - рассказывает сестра Нины Галина Волкова. - Я поняла, что ее смыло волной. И позвонила в МЧС.

Однако прибывшие к месту происшествия сотрудники спасательных служб не нашли ни Нины, ни ее пса.

- Спустя три дня после исчезновения сестры, как того требует законодательство, мы написали заявление в полицию о ее безвестном исчезновении. Все службы начали активный поиск, - говорит Галина Волкова.

Но на сегодняшний день, 18 февраля, никаких вестей о женщине нет.

- Акваторию моря, где предположительно пропала Нина Барбашова, исследовали несколько раз. Но погода такова, что пришлось остановить поисковые мероприятия, - сообщают в ЮРПСО.

Спасатели настоятельно рекомендуют оставаться в безопасности, когда объявляются экстренные предупреждения. А штормит море всю последнюю неделю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По дороге из Питера в Туапсе пропала 32-летняя Ксения Литвинова

Женщина путешествовала на Blablacar (подробнее)